Raddoppio Declassata al Soccorso Anas aggiudica i lavori per realizzare il tunnel
Prato, 24 settembre 2025 – Qualcosa di muove per i lavori al Soccorso. Anas ha aggiudicato a Manelli Impresa S pa di Monopoli i lavori per il raddoppio della Declassata. L’impresa pugliese, capofila di un gruppo di altre aziende di ingegneria coinvolte per la progettazione esecutiva dell’opera e per il monitoraggio ambientale del cantiere, ha vinto la gara presentando un ribasso del 6,894%. L’importo complessivo del contratto è di 47.750.242,21 euro, di cui oltre 1,9 milioni per oneri relativi alla sicurezza. Il contratto con l’impresa aggiudicataria dovrà essere stipulato entro il 20 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
