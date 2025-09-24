Raddoppia la mensa della scuola primaria De Amicis | ed è subito festa!

È stata inaugurata nella mattina di mercoledì 24 settembre, alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota e dell’assessora ai Servizi per l’infanzia, educativi e scolastici Marzia Marchesi, la nuova mensa destinata agli studenti della scuola primaria De Amicis e degli alunni della scuola secondaria di primo grado Corridoni che frequentano il progetto pomeridiano Scuole Aperte. Si tratta di un’opera finanziata per 450.000 euro dal PNRR e per 348.000 dal Comune di Bergamo per un investimento complessivo di 798.000 euro. La mensa si trova all’interno dell’area scolastica della scuola primaria De Amicis e della scuola secondaria di primo grado Corridoni, caratterizzata da ampi spazi verdi, con accesso da via Flores. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Raddoppia la mensa della scuola primaria De Amicis: ed è subito festa!

In questa notizia si parla di: raddoppia - mensa

Ai nastri rosa di partenza la 7ª edizione di “Valbossa in Rosa”! Gazzada Schianno raddoppia… anzi triplica! Tre eventi dedicati alla salute e al benessere, aperti a tutte e tutti! Ecco gli eventi in programma sul nostro territorio: Venerdì 3 ottobre, ore 17.30 Ap - facebook.com Vai su Facebook

Raddoppia la mensa della scuola primaria De Amicis: ed è subito festa!; Cinisello Balsamo, raddoppia il recupero del pane e della frutta presso l'istituto comprensivo Garibaldi; L’Unical schiera 4 nuovi professori medici e raddoppia le scuole di specializzazione.

La mensa alla scuola Casadei pronta per l'anno scolastico 26-27: cantiere al via - L'aggiudicazione alla ditta appaltatrice è già avvenuta e la consegna dei lavori è prevista per lunedì prossimo, 29 settembre ... Scrive altarimini.it

La Giunta approva il progetto esecutivo per la mensa della "Flavia Casadei" - La Giunta comunale ha approvato ieri pomeriggio il progetto esecutivo per la realizzazione della mensa della Scuola Primaria "Flavia Casadei", nell'ambito del “PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Si legge su newsrimini.it