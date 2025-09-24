Nonostante la sconfitta in finale con i 165 punti conquistati a Chengdu, Lorenzo è salito a 3235 punti, settimo posto in classifica. Il toscano ha superato così l’australiano Alex de Minaur, ma deve comunque prestare attenzione e non mollare. Ecco perché. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Race Atp, Musetti allunga: Finals di Torino più vicine, ma occhio a Auger-Aliassime...