Racconti sotto le stelle | tre serate di cultura nel quartiere Casermette
LECCE – “Racconti sotto le stelle” nel quartiere Casermette a Lecce: tre serate, tre voci attoriali e le improvvisazioni musicali di due polistrumentisti, per dare vita ai testi di grandi autori della letteratura contemporanea.Venerdì 26 settembre, ore 20, Giuseppe Semeraro legge da “Pensavo che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: racconti - sotto
Notte di Ferragosto: il pozzo dei desideri tra leggende e racconti e cena sotto le stelle
Notte di Ferragosto: il pozzo dei desideri tra leggende e racconti e cena sotto le stelle
Notte di Ferragosto: il pozzo dei desideri tra leggende e racconti e cena sotto le stelle
Racconti sotto la pelle, di Anna Rita Giuliani è in Nomination per il Premio LaPodstar 2025 Racconta storie che nascono dalle sue osservazioni e che hanno lo scopo di ispirare il tuo sguardo sul mondo. Anna Rita Giuliani, ha lavorato per tanti anni e poi ho r - facebook.com Vai su Facebook
“Racconti sotto le stelle”: tre serate di cultura nel quartiere Casermette; Lecce – RACCONTI SOTTO LE STELLE Musica e parole per incontrare la grande letteratura contemporanea – 26, 27 e 28 settembre; Eventi segnalati dai Comuni.