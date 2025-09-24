Quinta edizione de L' assedio di Compsa | Conza della Campania rivive la storia

L’Assedio di Compsa giunge alla quinta edizione. Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, la storia viene rievocata a Conza della Campania (AV) nell’area del Parco Storico e Archeologico. Un’occasione per visitare il suggestivo sito con l’aggiunta di spettacoli e iniziative. Sabato infatti c’è il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: quinta - edizione

Polla, quinta edizione della rassegna estiva “Incontri in Biblioteca”: racconti al crepuscolo

Trani: “Notte delle lanterne” Quinta edizione

Montelupo Fiorentino dei lettori, al via la quinta edizione con Ascanio Celestini

Sabato a Rovellasca si è tenuta la quinta edizione del Trofeo Polverini, una gara di soccorso avanzato dedicata alla memoria di Massimo Polverini, nostro istruttore e amico. La vittoria è andata all'equipaggio della Croce Azzurra ODV di Rovellasca. Un - facebook.com Vai su Facebook

Quinta edizione de L'assedio di Compsa: a Conza della Campania rivive la storia; Ritorna l'appuntamento con la storia: “L'Assedio di Compsa” - V edizione; “L’Assedio di Compsa”: storia, teatro e sapori al Parco Archeologico.

“Motoraduno per la Vita” a Messina, al via la quinta edizione dell'evento dell'IRCCS “Bonino Pulejo”: è dedicata ad Alessia De Domenico - È partita questa mattina da Messina la quinta edizione del “Motoraduno per la Vita”, evento di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti organizzato dall’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino ... Si legge su msn.com

“Motoraduno per la vita”, domenica la quinta edizione: sarà dedicata ad Alessia De Domenico - MESSINA – Tutto pronto alla V edizione del “Motoraduno per la vita“, quest’anno dedicato ad Alessia De Domenico. Come scrive msn.com