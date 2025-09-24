Quindici spettacoli per un' altra stagione indimenticabile | ecco il cartellone de L’Officina dell’Arte

Reggiotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quindici spettacoli fino al 16 maggio per la nuova stagione de “L’Officina dellarte” dal titolo “Le buone abitudini”. Nel salone dei Lampadari Italo Falcomatà di palazzo San Giorgio gli eventi sono stati illustrati dal direttore artistico Giuseppe Piromalli, alla presenza del sindaco Giuseppe. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quindici - spettacoli

La “Notte Bianca” di Quindici illumina l’agosto: festa, spettacoli e divertimento

Attori prestigiosi al teatro Asioli. Quindici spettacoli con 250 euro

Festival Rossini Open, quindici spettacoli itineranti nel forese ravennate

Quindici spettacoli per un'altra stagione indimenticabile: ecco il cartellone de L’Officina dell’Arte; My Hero Ultra Rumble, disponibile la Stagione 13; Da oggi è disponibile la stagione 13 di MY HERO ULTRA RUMBLE con un nuovo personaggio giocabile.

quindici spettacoli altra stagioneSolenghi, Servillo e gli altri: la stagione del Cavour di Imperia si amplia da mattino a sera - Previsti 112 giorni di attività contro i 45 della scorsa stagione, la prima dopo la lunga ... Come scrive ilsecoloxix.it

quindici spettacoli altra stagioneAttori prestigiosi al teatro Asioli. Quindici spettacoli con 250 euro - Prenderà il via sabato 11 ottobre, con prelazione per gli abbonati della scorsa stagione, la campagna abbonamenti al teatro Asioli di Correggio per gli spettacoli del cartellone 2025- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Quindici Spettacoli Altra Stagione