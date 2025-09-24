qui genoa anche il grifone attende risposte dalla sfida di coppa italia

Solo due punti nelle prime quattro giornate di campionato, anche il Genoa attende risposte dalla Coppa Italia. Del resto il Grifone non vince proprio da Ferragosto quando eliminò dalla competizione il Vicenza. Rispetto al ko di Bologna è facile però immaginare che contro l’ Empoli il tecnico Patrick Vieira (nella foto) adotti un ampio tour over per dare spazio a chi finora ha giocato meno. Del resto nello scacchiere rossoblù ci sono ancora diversi ruoli che non hanno un vero e proprio padrone, quindi, quella di domani sera contro gli azzurri sarà per tanti l’occasione per provare a mettere in difficoltà l’allenatore francese nelle scelte future. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

