Questo non dovevi dirlo Gelo a È sempre mezzogiorno | Antonella Clerici non se l’è tenuta
Un inizio di puntata tra ricordi e leggerezza quello che ha caratterizzato ieri “È sempre mezzogiorno”. Dopo aver reso omaggio a Claudia Cardinale, scomparsa a 87 anni, Antonella Clerici ha dato spazio come di consueto al gioco telefonico per i telespettatori e poi si è avvicinata al suo chef di fiducia Daniele Persegani, intento a preparare la prima ricetta del giorno: garganelli con fichi e gorgonzola. Proprio mentre la cucina stava entrando nel vivo, in studio è arrivato anche il fattore Alfio, figura ormai immancabile del programma dell’ammiraglia Rai. È stato a quel punto che la conduttrice, con la sua solita ironia, ha spiazzato tutti con una domanda personale rivolta al collaboratore: “Ad Alfio vorrei chiedere cosa faceva ieri sera nella vasca idromassaggio del maestro Casamento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: dovevi - dirlo
"Ringrazio il pubblico che mi ha tifato contro per tutta la partita" QUESTO DOVEVI DIRE JANNIK MANNAGGIA A TE SEI TROPPO SIGNORE #Sinner #USOpen - X Vai su X
«Dovevi avvisarci, sei la più giovane, potevi aspettare». Quando Elena Cortinovis (@elenacortinovis_) ha comunicato la sua gravidanza gemellare nel luogo di lavoro (un asilo parrocchiale) si è trovata di fronte a frasi e sguardi che l’hanno fatta sentire giudica - facebook.com Vai su Facebook