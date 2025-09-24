Questo non dovevi dirlo Gelo a È sempre mezzogiorno | Antonella Clerici non se l’è tenuta

Un inizio di puntata tra ricordi e leggerezza quello che ha caratterizzato ieri “È sempre mezzogiorno”. Dopo aver reso omaggio a Claudia Cardinale, scomparsa a 87 anni, Antonella Clerici ha dato spazio come di consueto al gioco telefonico per i telespettatori e poi si è avvicinata al suo chef di fiducia Daniele Persegani, intento a preparare la prima ricetta del giorno: garganelli con fichi e gorgonzola. Proprio mentre la cucina stava entrando nel vivo, in studio è arrivato anche il fattore Alfio, figura ormai immancabile del programma dell’ammiraglia Rai. È stato a quel punto che la conduttrice, con la sua solita ironia, ha spiazzato tutti con una domanda personale rivolta al collaboratore: “Ad Alfio vorrei chiedere cosa faceva ieri sera nella vasca idromassaggio del maestro Casamento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it