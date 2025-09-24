Questionario docente RAV 2025 28 | compilazione entro il 30 settembre A chi si rivolge 15 minuti per rispondere Ecco il FORMAT

Con una nota del 16 settembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato una proroga per la somministrazione del Questionario Docente, previsto nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). Il rinvio ha riguardato la fase 1, conclusasi il 18 settembre 2025 alle ore 16.00, durante la quale i dirigenti scolastici e i coordinatori delle attività educative e didattiche potevano procedere all’abilitazione dei docenti interessati. L'articolo Questionario docente RAV 202528: compilazione entro il 30 settembre. A chi si rivolge, 15 minuti per rispondere. Ecco il FORMAT . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: questionario - docente

RAV, compilazione questionario scuola dal 14 luglio al 25 settembre. Prime indicazioni sul questionario docente. NOTA

Questionario Docente SNV: dal 18 al 25 settembre la compilazione su LimeSurvey

Questionario Docente SNV: proroga al 18 settembre per la fase di abilitazione, compilazione entro 30 settembre. NOTA

SNV – Indicazioni operative per la somministrazione del Questionario Docente. PROROGA – Nota DGOSV prot. n. 41865 del 16.09.2025 - X Vai su X

https://www.scuolainforma.news/il-ministero-dellistruzione-pubblica-una-nota-riguardante-la-proroga-del-questionario-docente-pdf/ - facebook.com Vai su Facebook

Questionario docente RAV 2025/28: compilazione entro il 30 settembre. A chi si rivolge, 15 minuti per rispondere. Ecco il FORMAT; Questionario docenti RAV 2025, 30 settembre scadenza per la compilazione. Per il questionario scuola la scadenza è invece il 25 settembre; SNV – Indicazioni operative per la somministrazione del Questionario Docente.

Questionario docenti RAV 2025, 30 settembre scadenza per la compilazione. Per il questionario scuola la scadenza è invece il 25 settembre - Con la nota 33906 dell’11 luglio 2025 il MIM ha comunicato l’apertura delle funzioni per il questionario scuola nella piattaforma RAV e ha fornito le prime indicazioni per la somministrazione del ques ... Come scrive tecnicadellascuola.it

Sistema di valutazione, indicazioni per la somministrazione del Questionario Docente – NOTA - Con la nota 33906 dell’11 luglio 2025 ha comunicato l’apertura delle funzioni per il questionario scuola nella piattaforma RAV e ha fornito le prime indicazioni per la somministrazione del questionari ... Si legge su tecnicadellascuola.it