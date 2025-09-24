Questa è la verità Antonio Tajani furia contro Enzo Iacchetti da Bianca Berlinguer

Enzo Iacchetti, storico volto della televisione italiana e attore teatrale, è finito al centro del dibattito politico dopo la sua partecipazione a È sempre Cartabianca su Retequattro. Durante la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, il comico ha avuto un acceso scontro con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, prendendo posizione a sostegno dei manifestanti pro Palestina. La sua uscita non è passata inosservata, suscitando immediate reazioni, non solo dal mondo mediatico ma anche da quello politico. A rispondere direttamente alle affermazioni di Iacchetti è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite della stessa puntata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it