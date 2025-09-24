Quell’odio che ci fa ricordare le Brigate Rosse

Panorama.it | 24 set 2025

La polemica contro Giorgia Meloni, per aver evocato gli Anni di piombo e accusato la sinistra di fomentare l’odio politico, mi ha indotto a prendere in mano vecchi libri dedicati alla nascita del partito armato. In particolare, sono tornato a sfogliarne uno dal titolo Che cosa sono le Br. A scriverlo, più di vent’anni or sono, fu un giornalista di Panorama, Giovanni Fasanella, insieme con uno dei fondatori delle Brigate rosse. Sotto forma di intervista all’ex terrorista Alberto Franceschini, il volume scava alla ricerca delle radici di un movimento che insanguinò e terrorizzò l’Italia. Con un nonno partigiano finito a fare, dopo la guerra, il custode nella sede della Camera del lavoro di Reggio Emilia, Franceschini è cresciuto a pane e Pci, respirando in famiglia racconti sulla Resistenza e nostalgie rivoluzionarie. 🔗 Leggi su Panorama.it

