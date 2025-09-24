Quello è un jet russo! Guerra l’europa trema | il segnale é stato lanciato

Un nuovo episodio di tensione militare scuote l’Europa e accende i riflettori su un’area già delicata dal punto di vista geopolitico. L’allerta è scattata dopo che un velivolo russo ha sorvolato una nave della Marina tedesca, alimentando preoccupazioni sulle capacità di reazione degli Stati membri della NATO. Ma quali conseguenze potrebbe avere questo episodio? Leggi anche: Flotilla, arriva la decisione del governo italiano Leggi anche: “Non c’è partita”. Regionali, ecco i sondaggi: chi viene premiato e chi no L’incursione russa nel Mar Baltico. Secondo quanto riferito dalle autorità tedesche, l’aereo militare russo ha violato lo spazio aereo nei pressi di una fregata della Marina tedesca. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Quello è un jet russo!”. Guerra, l’europa trema: il segnale é stato lanciato

In questa notizia si parla di: russo - guerra

Ucraina, stop armi Usa infuoca guerra: uccisi ex sindaco del Lugansk e un generale russo

Zanotti Russo: “La guerra ai parabeni è una guerra ai poveri”

Guerra in Ucraina, le news del 12 luglio: massiccio attacco russo nella notte, 2 morti e 20 feriti

Ennesimo crimine di guerra russo - X Vai su X

I droni, la nuova arte della guerra. Un russo passato dalla parte di Zelensky spiega i successi della resistenza ucraina. Di Chicco Testa - facebook.com Vai su Facebook

Live guerra in Ucraina. Borrell: Se usa il nucleare, l'esercito russo sarà annientato; Gli f-35 italiani intercettano tre jet russi in Estonia | l' Italia è ormai in guerra con la Russia di Putin; Trump | Jet russi in Estonia un grosso problema | Ma Mosca nega | Non è stato violato lo spazio aereo estone.

Aereo russo sorvola nave tedesca nel mar Baltico. Berlino: «Mosca provoca». Le reazioni della Nato alle mosse di Putin - Un aereo militare russo ha recentemente sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico, come ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius durante un intervento ... Da msn.com

Guerra Nato-Russia, il primo ostacolo per Putin sono i jet italiani: dagli F-35 in Estonia all'aereo spia contro i droni in Polonia - Un episodio praticamente senza precedenti, se non altro per la durata. ilmessaggero.it scrive