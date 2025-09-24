Quello è il suo corpo Dispersa in Italia durante l’alluvione il drammatico annuncio è appena arrivato

È stato ritrovato il corpo di Andrea Holenz, la turista tedesca di 64 anni dispersa nella notte tra domenica e lunedì, dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Alessandria. I vigili del fuoco l’hanno individuata a circa quattro chilometri a valle del campeggio Lago Isola, in località Spigno Monferrato, dove si trovava in vacanza con il marito e i due cani. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, la donna avrebbe tentato di salvare il proprio cane, ma sarebbe scivolata, venendo poi travolta dalla furia dell’acqua e dal fango. L’alluvione, infatti, ha colpito con particolare violenza il torrente Valla, che nella notte ha rotto gli argini e ha invaso l’intera area del campeggio, in località Squaneto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

