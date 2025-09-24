Quello che è successo al processo di Chiara Ferragni è assurdo | interviene una signora di 70 anni e sorprende

Si è aperto con una svolta inaspettata il procedimento giudiziario che coinvolge Chiara Ferragni, finita sotto i riflettori per la vicenda del pandoro griffato. Durante la prima udienza tecnica a porte chiuse, prevista per definire le parti civili, ha fatto notizia la richiesta di una donna di 70 anni che ha deciso di costituirsi nel processo. Un gesto che ha colpito per la sua forza simbolica e che ha acceso ulteriormente i riflettori sul caso. Nel frattempo, emergono nuove stime sulle perdite economiche subite dall’imprenditrice digitale e sulla prossima tappa del percorso giudiziario. Chiara Ferragni, inizia il processo: la richiesta di una signora di 70 anni. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Quello che è successo al processo di Chiara Ferragni è assurdo: interviene una signora di 70 anni e sorprende

