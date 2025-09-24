Quelli che i pro Pal cercavano solo un treno | al Binario 21
Matteo Renzi ha fatto due imperdibili giorni all’Onu, e s’è fatto pure una “corsetta”. Il suo lato pop è sempre simpatico, ma non lo ha salvato da quella che ormai è un’ossessione. Della violenza pro Pal di lunedì, ha scritto su X che è “il più grande regalo al governo Meloni”, pensiero che ti può venire solo se hai un bisogno compulsivo di compiacere la sinistra larga. Poi arriva Stefano Feltri, alta scuola CDB, a spiegare che Meloni e Salvini faranno, loro, uso politico della violenza, come Trump. Pensavamo di avere toccato il fondo, ma le vecchie talpe scavano ancora. Ad esempio Bobo Craxi, che pure dovrebbe saperne di odio di piazza, riesce a scrivere: “Mi domando se non siano state infiltrate da provocatori esterni”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Quelli che i pro Pal cercavano solo un treno: al Binario 21; Scontri a Milano, 5 arresti. In direttissima 2 ragazze per resistenza - I segni della devastazione alla stazione di Milano, il giorno dopo gli scontri; Guerriglia urbana in Centrale a Milano, il sindaco Sala: identificare subito i responsabili. Meloni: violenza indegna.
Quelli che i pro Pal cercavano solo un treno: al Binario 21 - Renzi corre verso il compiacimento della sinistra larga, Feltri predica, Bobo fantastica di infiltrati e Acerbo ribalta i fatti: più che analisi, una collezione di tic ideologici. Segnala ilfoglio.it
Manifestazioni Pro Pal, disagi e treni bloccati alle stazioni ferroviarie di Milano, Lucca e Reggio Emilia - Duecento manifestanti, dalle ore 18,30, bloccano la stazione di Lucca. Secondo iltempo.it