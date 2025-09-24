Quella volta che Steve Jobs rimase pietrificato in diretta TV | la giornalista parlò dell’iPhone quando ancora non esisteva VIDEO

Game-experience.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Steve Jobs ci ha ormai lasciato da ben 16 anni, ed oggi vi parleremo di un episodio che risale a quasi due decenni fa, una scena che ha lasciato tutti senza parole. Ecco i dettagli. La tecnologia ha fatto passi da gigante nel corso degli ultimi decenni, e se ciò è avvenuto, lo si deve ad invenzioni di figure geniali, che hanno segnato la nostra epoca.  Tra i visionari del settore c’è senza dubbio Steven Paul, detto Steve, Jobs, nato a San Francisco il 24 febbraio del 1955. Parliamo di un imprenditore ed inventore, attivo nel campo della tecnologia, fondatore della  Apple Inc., azienda di cui è stato amministratore delegato fino all’agosto del 2011. 🔗 Leggi su Game-experience.it

quella volta che steve jobs rimase pietrificato in diretta tv la giornalista parl242 dell8217iphone quando ancora non esisteva video

© Game-experience.it - Quella volta che Steve Jobs rimase pietrificato in diretta TV: la giornalista parlò dell’iPhone quando ancora non esisteva (VIDEO)

In questa notizia si parla di: volta - steve

Quella volta che Steve Jobs rimase pietrificato in diretta TV: la giornalista parlò dell'iPhone quando ancora non esisteva (VIDEO); 12 giugno 2005: il discorso di Steve Jobs ai neolaureati di Stanford; Chi l’ha detto? Steve Jobs!.

Cerca Video su questo argomento: Volta Steve Jobs Rimase