Steve Jobs ci ha ormai lasciato da ben 16 anni, ed oggi vi parleremo di un episodio che risale a quasi due decenni fa, una scena che ha lasciato tutti senza parole. Ecco i dettagli. La tecnologia ha fatto passi da gigante nel corso degli ultimi decenni, e se ciò è avvenuto, lo si deve ad invenzioni di figure geniali, che hanno segnato la nostra epoca. Tra i visionari del settore c'è senza dubbio Steven Paul, detto Steve, Jobs, nato a San Francisco il 24 febbraio del 1955. Parliamo di un imprenditore ed inventore, attivo nel campo della tecnologia, fondatore della Apple Inc., azienda di cui è stato amministratore delegato fino all'agosto del 2011.

Quella volta che Steve Jobs rimase pietrificato in diretta TV: la giornalista parlò dell'iPhone quando ancora non esisteva (VIDEO)