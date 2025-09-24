Quella volta che Claudia Cardinale si è trovata al centro dello scontro tra Luchino Visconti e Federico Fellini per Il Gattopardo e 8 e ½
Claudia Cardinale si è spenta a 87 anni nella sua casa di Nemours, vicino a Parigi, dove risiedeva da anni, con accanto i figli Patrick e Claudine. Se ne va, così, una delle ultime dive del cinema italiano. La più schiva. Apparentemente la meno appariscente. Una delle poche a lavorare con i più grandi maestri della nostra cinematografia. Da Sergio Leone ( C’era una volta il West ) a Mario Monicelli ( I soliti ignoti, il suo esordio). L’estate tra Il Gattopardo di Visconti e 8 e ½ di Fellini. Anzi, è stata musa di due maestri come Luchino Visconti e Federico Fellini. Che se la son contesa a suon di tinte di capelli in un faticoso e torrido 1962. 🔗 Leggi su Amica.it
L'ultima volta di Claudia Cardinale in Umbria - L'attrice nel 2007 era stata a Terni per una serata in ricordo di Franco Molè, l'attore e regista scomparso pochi mesi prima dell'evento e ... Segnala rainews.it