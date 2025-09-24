Quel tratto di strada accanto al Del Duca | pericolo per chi ci passa

Le strade di Ascoli sono per la stragrande maggioranza disastrate e questo è sotto gli occhi di tutti; non solo quelle del centro, con la pavimentazione di varia natura, ma anche le strade dove è stato scelto l’asfalto che in una miriade di casi risulta spaccato rappresentando un disagio per chi vi transita in bici, a piedi, in moto e perfino in auto come nel caso di due avvallamenti attualmente presenti a corso Mazzini nel tratto iniziale che affianca la chiesta di sant’Agostino. Situazione non dissimile da altre strade, come via Pretoriana, via dei Bonaparte, fra il Duomo e piazza della Viola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quel tratto di strada accanto al Del Duca: pericolo per chi ci passa

