Queen Rock Montreal | l' iconico Freddie Mercury torna al cinema 50 anni dopo Bohemian Rhapsody

Feedpress.me | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A cinquant’anni da Bohemian Rhapsody, l’iconico brano dei **Queen**, **Freddie Mercury** rivive nello storico show del 1981 “Queen. Rock Montreal”, in arrivo al cinema come evento speciale per **Nexo Studios** dal 25 settembre all’ 1 ottobre (elenco sale su nexostudios.it). Restauro 4K e Dolby Atmos per un concerto leggendario Restaurato in 4K e con audio Dolby Atmos, il film-concerto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

