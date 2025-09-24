Quattro nuove serate con i sapori della tradizione alla Sagra della Nana
Arezzo, 24 settembre 2025 – . Il secondo e ultimo fine settimana della tradizionale festa di fine estate di Montagnano è in programma da giovedì 25 a domenica 28 settembre quando tornerà a rinnovarsi un apprezzare e consolidare il format tra gastronomia, folclore, sport, aggregazione e divertimento nel cuore della Valdichiana. L'evento, giunto alla cinquantatreesima edizione, si ripete ininterrottamente dal 1972 in virtù dell'entusiasmo e della passione dei volontari del Comitato Festeggiamenti Paesani di Montagnano che, anno dopo anno, organizzano e arricchiscono la sagra nel rispetto delle usanze della cultura contadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: quattro - nuove
Calciomercato Ternana, verso il raduno: quattro punti ‘fermi’ sui quali ripartire. Nuove cessioni per le Fere
Quattro nuove funzioni IA in arrivo sui Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 e Watch8
Polizia municipale di Nocera Inferiore, consegnate quattro nuove auto di servizio
Honda ADV350 2026: Quattro nuove colorazioni arricchiscono lo stile grintoso e sofisticato dello scooter adventure più venduto in Europa. Dopo il successo del 2024, continua a dominare le classifiche nel 2025. #HondaADV350 #Scooter #Motociclismo #Nov - X Vai su X
Cerimonia d'ingresso di quattro nuove socie: Ivonne De Martin Pinter, Martina Isoleri, Mariagrazia Timo e Daniela Vio #zontainternational #zontaalassioalbenga - facebook.com Vai su Facebook
Quattro nuove serate con i sapori della tradizione alla Sagra della Nana; Salsedine & Sapori: L’Olivo di Andrea Migliaccio accoglie Moreno Cedroni per una cena a quattro mani; L’ultima grigliata di settembre al Gallione: un giovedì da vivere all’aperto.
Quattro nuove serate con i sapori della tradizione alla Sagra della Nana - Il secondo e ultimo fine settimana della festa paesana di Montagnano sarà da giovedì 25 a domenica 28 settembre ... Da lanazione.it