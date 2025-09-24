Quattro nuove serate con i sapori della tradizione alla Sagra della Nana

Arezzo, 24 settembre 2025 –  .  Il secondo e ultimo fine settimana della tradizionale festa di fine estate di Montagnano è in programma da giovedì 25 a domenica 28 settembre quando tornerà a rinnovarsi un apprezzare e consolidare il format tra gastronomia, folclore, sport, aggregazione e divertimento nel cuore della Valdichiana. L'evento, giunto alla cinquantatreesima edizione, si ripete ininterrottamente dal 1972 in virtù dell'entusiasmo e della passione dei volontari del Comitato Festeggiamenti Paesani di Montagnano che, anno dopo anno, organizzano e arricchiscono la sagra nel rispetto delle usanze della cultura contadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Quattro nuove serate con i sapori della tradizione alla Sagra della Nana

