Quattro condanne accorciate | la firma di Mattarella
In una giornata che rimarrà scolpita nel calendario del Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato quattro distinti decreti di grazia. I provvedimenti, scanditi dal vaglio favorevole del ministero della Giustizia, ridisegnano il futuro giudiziario di altrettanti condannati, restituendo loro una prospettiva differente rispetto alle sentenze definitive. Una clemenza calibrata sui singoli destini . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: quattro - condanne
'Ndrangheta, cinque condanne e quattro annullamenti contro il clan dei Piscopisani
Conti correnti di clienti terminali: quattro condanne per truffa aggravata nel Baianese
Regno Unito, due condanne a quattro anni per chi ha abbattuto l’albero del Sycamore gap
Tentato #omicidio in #piazzaMartiri a #Carpi: #condanne soft a quattro anni - X Vai su X
TERRENI FANTASMA E MILIONI DALL’UE: SCOPERTA FRODE AGRICOLA, 4 CONDANNE E BENI CONFISCATI Pene da 1 anno e 8 mesi a 2 anni e 8 mesi di reclusione per quattro imprenditori agricoli, condannati per frode ai danni dell'Unione Europea. Le - facebook.com Vai su Facebook
Atto di clemenza del Quirinale: graziati quattro detenuti.
Mattarella firma quattro provvedimenti di clemenza - Gabriele Finotello, Massimo Zen, Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu sono i quattro beneficiari dei decreti di grazia firmati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in ordine ai quali il ... Segnala msn.com