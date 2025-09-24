Quattro condanne accorciate | la firma di Mattarella

Sbircialanotizia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una giornata che rimarrà scolpita nel calendario del Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato quattro distinti decreti di grazia. I provvedimenti, scanditi dal vaglio favorevole del ministero della Giustizia, ridisegnano il futuro giudiziario di altrettanti condannati, restituendo loro una prospettiva differente rispetto alle sentenze definitive. Una clemenza calibrata sui singoli destini . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

quattro condanne accorciate la firma di mattarella

© Sbircialanotizia.it - Quattro condanne accorciate: la firma di Mattarella

In questa notizia si parla di: quattro - condanne

'Ndrangheta, cinque condanne e quattro annullamenti contro il clan dei Piscopisani

Conti correnti di clienti terminali: quattro condanne per truffa aggravata nel Baianese

Regno Unito, due condanne a quattro anni per chi ha abbattuto l’albero del Sycamore gap

Atto di clemenza del Quirinale: graziati quattro detenuti.

quattro condanne accorciate firmaMattarella firma quattro provvedimenti di clemenza - Gabriele Finotello, Massimo Zen, Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu sono i quattro beneficiari dei decreti di grazia firmati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in ordine ai quali il ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Quattro Condanne Accorciate Firma