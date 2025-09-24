Quasi 9 italiani su 10 vogliono il riconoscimento dello Stato di Palestina

Roma, 24 settembre 2025 – Quasi nove italiani su dieci vogliono il riconoscimento dello Stato di Palestina. Il dato, pubblicato questa mattina in esclusiva da Izi – società specializzata in analisi e valutazioni economiche e politiche – durante la trasmissione L’Aria che Tira, condotta da David Parenzo su La7, va oltre le aspettative e fotografa un’opinione pubblica compatta e trasversale, ben oltre le appartenenze partitiche. Il 87,8% degli intervistati – rivela il sondaggio – si dice favorevole alla nascita del nuovo Stato palestinese. Una percentuale che diventa ancora più significativa se si considera la posizione storicamente prudente, se non apertamente contraria, dell’attuale esecutivo guidato da Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quasi 9 italiani su 10 vogliono il riconoscimento dello Stato di Palestina

