Quasi 4 mesi per una visita urgente con priorità 10 giorni la denuncia di una donna

Agrigentonotizie.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco meno di 4 mesi di attesa per una visita urgente con una priorità, indicata nella ricetta del medico di base, di massimo 10 giorni. Una donna affetta da una grave forma di anemia congenita ha segnalato ad AgrigentoNotizie di essersi scontrata con tempi di attesa che definisce “inaccettabili”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quasi - mesi

Strade, quattro morti in 24 ore. In sette mesi quasi più vittime che in tutto il 2024

Cos'ha imparato Kimi Antonelli in quasi 4 mesi di Formula 1

Risarcimenti a docenti e ATA, Anief: ‘Quasi 10 milioni nei primi 6 mesi del 2025’

Quasi 4 mesi per una visita urgente con priorità 10 giorni, la denuncia di una donna; Aprilia, Jorge Martin pronto al rientro: Non guido da quasi 4 mesi, inizio una seconda prestagione. Sono felice; Senza stipendio da quasi 4 mesi, con due figli, affitto e bollette da pagare. Così non si può andare avanti: la storia di Vincenzo, insegnante precario da 13 anni.

Neonata di 4 mesi positiva alla cocaina, il padre entra in ospedale e la porta via - Una bimba di 4 mesi, risultata positiva alla cocaina, è stata prelevata dal padre nell'ospedale di Salerno prima delle dimissioni. Da corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Quasi 4 Mesi Visita