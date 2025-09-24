Quartieri in Festa al Quartiere San Leonardo | la cena sabato 27 e la festa domenica 28
Prosegue l’edizione autunnale di “Quartieri in Festa” che questo fine settimana vedrà protagonista il quartiere San Leonardo. Sabato 27 settembre alle 20:00 presso il Circolo Inzani si svolgerà la cena solidale di cui parte dell’incasso sarà devoluto a sostegno del progetto “Parma per il Sudan. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: quartieri - festa
Allenamenti gratuiti verso 'Quartieri in pista', il podista cesenate: "Più che una gara sarà una festa"
Il futuro è nei quartieri-mondo: "Mi piace fare festa tra la gente. I giovani vogliono sentirsi comunità"
Festa di Sant’Alessandro: insieme per «Abitare il futuro». Le celebrazioni per il Patrono e le iniziative nei quartieri
Grazie ancora per l’ospitalità della Festa del Quartiere 6 - San Bartolo Un’occasione per ribadire l’importanza dei quartieri di Pesaro ? - facebook.com Vai su Facebook
Palio dei Quartieri, Gubbio in festa. San Martino conquista la vittoria - Lo scorso 14 agosto, in una Piazza Grande gremita si è rinnovata la tradizione del Torneo, che ha mostrato ancora una volta Gubbio nella sua ... Secondo lanazione.it
Grande affluenza a Canicattini Bagni per la tre giorni del 38° Palio di San Michele - Manca da scrivere l’ultima pagina, quella che venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025 è dedicata ai giochi tra gli otto Quartieri di Canicattini Bagni (Balatazza, Matrice, Pizzu Muru, Priuolu, San Giova ... Si legge su siracusanews.it