Quarticciolo pusher in fuga | complice si ferisce per distrarre i poliziotti

Si è ferito ed è caduto a terra per favorire la fuga degli spacciatori. Ancora una notte movimentata al Quarticciolo, con la polizia che ha passato al setaccio le vie dello spaccio. E, ancora una volta, gli agenti sono stati accerchiati per ostacolare il proprio intervento.Caos al QuarticcioloPiù. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: quarticciolo - pusher

Lo spaccio dei pusher al Quarticciolo: crack e cocaina nascosti in un terreno. Sequestrati tre chili di droga

Quarticciolo, notte tra pusher e lavoratori in "nero". Arresti e raffica di multe

Roma, scene di guerriglia al Quarticciolo: pusher in fuga, il complice si ferisce per distrarre gli agenti

Roma Quarticciolo, giro di vite della Polizia, in manette cinque persone tra pusher e fiancheggiatori Spacciat ... https://agronline.it/cronaca/roma-quarticciolo-giro-di-vite-della-polizia-in-manette-cinque-persone-tra-pusher-e-fiancheggiatori_45586?ck_mkt=3… - X Vai su X

Roma. Altri 5 arresti della #poliziadistato al Quarticciolo. In manette pusher e fiancheggiatori. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere l'articolo completo https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/200068d27225f1399526073535 - facebook.com Vai su Facebook

Quarticciolo, pusher in fuga: complice si ferisce per distrarre i poliziotti; Roma, scene di guerriglia al Quarticciolo: pusher in fuga, il complice si ferisce per distrarre gli agenti; Dal Quarticciolo al Tufello, droga nascosta e venduta in strada: 6 arresti.

Roma, scene di guerriglia al Quarticciolo: pusher in fuga, il complice si ferisce per distrarre gli agenti - Cinque persone arrestate al Quarticciolo per spaccio e resistenza: la Polizia di Stato ha bloccato pusher e complici dopo inseguimenti e sequestri. Scrive virgilio.it

Polveriera Quarticciolo: poliziotti accerchiati durante i maxi controlli. 11 arresti - Sono stati momenti di tensione quelli vissuti al Quarticciolo, con due poliziotti rimasti feriti ... Segnala romatoday.it