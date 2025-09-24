Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 24 Settembre 2025, il PUN si attesta a 0,107 €kWh (107,01 €MWh), mentre la media del mese di Settembre 2025 si aggira intorno a 0,112 €kWh. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore comprende, oltre al PUN, anche costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: costa - oggi
Giardino impeccabile senza cavi con il tagliaerba a batteria: oggi costa la metà
Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 22 Luglio 2025
Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 23 Luglio 2025
Il nostro Tour oggi in Costa d'alabastro tra le caratteristiche località affacciate sul Canale della Manica, tra località di pescatori e paesaggi di un tempo - facebook.com Vai su Facebook
? Quanto costa oggi un’ora di attesa al #carico o allo #scarico? Con la Legge 105/2025 la cifra sale a 100 euro all’ora, rivalutata ogni anno in base all’indice ISTAT. Leggi l’articolo completo - X Vai su X
Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 3 Settembre 2025; Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 2 Settembre 2025; Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 31 Agosto 2025.