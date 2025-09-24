A quanto pare, è finito il tempo dell’attesa, il tempo del voyeurismo impotente, che scrolla quotidianamente le immagini dei massacri di Gaza sui social, tra un bambino rachitico e uno massacrato dai razzi, facendo spallucce. Le opinioni pubbliche si sono svegliate. Le persone comuni, i cittadini avvertono un profondo moto di solidarietà e di empatia nei confronti del martoriato popolo palestinese e chiedono ai loro governi di agire. Basta guardare la rilevanza dello sciopero che ieri ha mosso l’Italia. Così i governi si sono resi conto che è arrivato il momento di muoversi e cercano di mostrarsi risoluti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quanto conta il riconoscimento dello Stato palestinese, senza mosse concrete