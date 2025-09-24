Quanti giorni lavoriamo in un anno per pagare le tasse E gli altri Paesi Ue? Solo un big peggio dell’Italia
Roma, 24 settembre 2025 – “Per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno”. Quante volte nei bar abbiamo letto questa scritta. E la logica di questo messaggio è applicabile alle tasse. L’assenza di fiducia e di possibilità di ottenere sconti e agevolazioni, anche nei rapporti con l’Erario, è strettamente collegata alla disonestà di chi non paga le tasse. Infatti, il recupero certe volte impossibile di quanto spetta al Fisco, e i costi per recuperare tali somme, si suddividono su chi le paga, generando un clima di sfiducia e insoddisfazione, nonché un circolo vizioso di tasse viste come imposizioni ingiuste, evasori quasi giustificati come furbetti e un welfare che arranca e spesso è inadeguato per le crescenti necessità del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Quanti giorni lavoriamo in un anno per pagare le tasse. E gli altri Paesi Ue? Solo un big peggio dell’Italia - Gli italiani si suddividono i costi dell’evasione fiscale: al 2022 erano 2,5 milioni i connazionali che non pagavano le tasse. Lo riporta msn.com
CGIA: a causa di 2,5 milioni di evasori, quest’anno il fisco ci “assorbe” 156 giorni di lavoro - Anche a causa di un esercito di almeno 2,5 milioni di evasori, quest’anno i contribuenti italiani hanno impiegato 156 giorni per onorare tutte le richieste avanzate dal fisco. Si legge su giornaledellepmi.it