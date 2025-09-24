Quanta sfortuna per Leoni | rottura del legamento crociato alla prima da titolare col Liverpool

Brutto e grave infortunio per Giovanni Leoni. L'ex difensore del Parma, tra i prospetti più interessanti del panorama giovanile italiano e passato in estate al Liverpool, ha subito un gravissimo infortunio. Gli esami sono impietosi: rottura del legamento crociato. Davvero tanta sfortuna per lui alla prima partita da titolare con i reds, ieri sera nella Coppa di Lega contro il Southampton. Rottura del legamento crociato per Leoni, i dettagli. A seguire quanto sottolineato da Sky Sport: "Il difensore dei Reds, per la prima volta titolare nella sfida di Efl Cup contro il Southampton, è stato costretto a uscire in barella per infortunio.

