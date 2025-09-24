Quando si gioca la semifinale dell’Italia ai Mondiali di volley | orario avversaria tv streaming
L’Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2025 di volley maschile e tornerà in campo sabato 27 settembre (alle ore 08.30 o alle ore 12.30, il programma dettagliato verrà definito prossimamente) per affrontare la vincente del confronto tra Polonia e Turchia, in programma alle ore 14.00 odierne. La nostra Nazionale ha travolto il Belgio con un perentorio 3-0, dopo essersi imposta con il massimo scarto contro l’Argentina agli ottavi e contro l’Ucraina nella sfida da dentro o fuori del girone. I Campioni del Mondo in carica possono così proseguire la propria avventura in quel di Manila (Filippine), si sono confermati tra le quattro grandi del Pianeta e ora saranno attesi dal match che spalanca le porte dell’atto conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
