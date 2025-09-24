Quando l’arbitro espelle il collega | lo strano caso del fischietto che è stato squalificato un mese

Milano, 24 settembre 2025 – Un giovane arbitro espulso da. un arbitro più “anziano” in un match (teoricamente “amichevole“) dove le due formazioni erano composte da arbitri. Non solo. Dopo il c artellino rosso ricevuto, non contento, il direttore di gara indisciplinato, ha persino “invitato“ i compagni di squadra (mostrandosi convincente) ad abbandonare il terreno di gioco. Risultato? Un mese di squalifica per il “fischietto“ ribelle. L’episodio è accaduto lo scorso 20 maggio, e ieri, poco più di quattro mesi dopo, è arrivata la sentenza della giustizia sportiva. Che ha i suoi tempi, ma in seguito alla comunicazione della Procura Federale un segnale l’ha voluto dare a un tesserato che il buon esempio dovrebbe darlo agli altri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

