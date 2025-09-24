Quando il mondo raggiunge un grado di arroganza troppo alto per forza dopo c’è una ripartenza | Brunello Cucinelli presenta la sua nuova collezione alla Milano Fashion Week
“Dobbiamo dare dignità al lavoro artigianale, perché solo così avremo un futuro speciale”. Con queste parole Brunello Cucinelli ha aperto la presentazione della sua collezione primaveraestate 2026 a Milano. Un manifesto che non è soltanto di moda, ma di filosofia. Nei cortili e negli spazi di via Montello, le modelle hanno indossato capi che sembravano raccontare la storia stessa dell’uomo e della natura: abiti come tessere di un mosaico che fonde eleganza e artigianato, tecnica e poesia, memoria e futuro. Ogni pezzo, dal tubino in juta e cotone effetto squame di pesce ricamato a mano per 66 ore, fino alle trasparenze leggere di organze e pizzi, è il riflesso di una visione che unisce il gesto dell’artigiano con l’orizzonte di un’umanità in cerca di rinascita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
