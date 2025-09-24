Quando il cuore tradisce la testa

2025-09-24 07:31:00 Il web è in subbuglio: Il Siviglia è apparso il sesto giorno di Laliga con fiducia. Dopo aver concatenato Tre partite senza perdere In cui lasciò buoni sentimenti, specialmente a Mendizorroza, aveva suscitato illusione in un hobby di gioie. Anche se di fronte a lui, aveva una delle migliori squadre del campionato come Villarreal, l’obiettivo era duplice: essere rilasciato in casa in questa stagione e firmare Due trionfi consecutivi qualcosa che non ha raggiunto dall’aprile 2024. Matías Almeyda ha rivoluzionato l’allineamento del Siviglia a causa dell’usura fisica, il risultato della consegna che richiede. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

