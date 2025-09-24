Quando i fiori svelano ricordi | il primo romanzo di Roberto Nardi
Tra saloni intrisi di silenzio e corsie di fiori che profumano di lontananze, il romanzo d’esordio di Roberto Nardi conduce il lettore su un crinale sottile dove arte e ricordo si mirano nello stesso specchio. È una storia di fragili rinascite, di enigmi sospesi e di esistenze che si osano ancora domandare il senso dei . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: fiori - svelano
Quando i fiori svelano ricordi: il primo romanzo di Roberto Nardi; Galileo conteso: Bucciantini narra due secoli di appropriazioni simboliche; Circus Beatclub riapre: Brescia balla nella stagione invernale 25/26.