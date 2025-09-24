Tra saloni intrisi di silenzio e corsie di fiori che profumano di lontananze, il romanzo d’esordio di Roberto Nardi conduce il lettore su un crinale sottile dove arte e ricordo si mirano nello stesso specchio. È una storia di fragili rinascite, di enigmi sospesi e di esistenze che si osano ancora domandare il senso dei . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Quando i fiori svelano ricordi: il primo romanzo di Roberto Nardi