Quando i carabinieri hanno fiuto | arrivano Harry e Perla al guinzaglio e trovano coca e hashish a casa di uno spacciatore

Ostiglia (Mantova), 24 settembre 2025 – Quando si dice che le forze dell’ordine hanno fiuto investigativo. Mai espressione si è rivelata più appropriata per l’indagine antidroga portatata a termine a Ostiglia. La perseveranza nel condurre l’indagine, attentamente coordinata dalla Procura della Repubblica di Mantova, ha permesso agli investigatori di raccogliere fondamentali elementi di prova tali da richiedere all’autorità giudiziaria l’emissione di un apposito decreto di perquisizione a carico di alcuni soggetti ritenuti vicini al mondo della droga. È così che i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gonzaga, supportati dalle stazioni di Ostiglia e Poggio Rusco, dopo numerosi appostamenti e pedinamenti, nella mattinata odierna hanno dato esecuzione alla perquisizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quando i carabinieri hanno fiuto: arrivano Harry e Perla al guinzaglio e trovano coca e hashish a casa di uno spacciatore

In questa notizia si parla di: carabinieri - fiuto

Addio ad Auro, cane antidroga dei carabinieri di Nicolosi: era stato decorato per il suo fiuto

Arsenale scoperto grazie al fiuto di due cani dei carabinieri, arrestato un 51enne a San Mauro Castelverde

L’infallibile fiuto di Bayla, il cane dei carabinieri che risolve i misteriosi omicidi d’Italia - La Stampa https://lastampa.it/la-zampa/2025/09/21/news/cane_bayla_carabinieri_fiuto-424860214/… - Bayla, femmina di Pastore tedesco in servizio nell’Arma dal 2020. - X Vai su X

Carabinieri e polizia locale hanno denunciato a Bressanone un 65 enne pregiudicato di Varna trovato in possesso di 60 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato scoperto nel vano contatore dell'Enel di un condominio e in casa dell'uomo, grazie al fiuto del - facebook.com Vai su Facebook

Quando i carabinieri hanno fiuto: arrivano Harry e Perla al guinzaglio e trovano coca e hashish a casa di uno spacciatore; Addio ad Auro, cane antidroga dei carabinieri di Nicolosi: era stato decorato per il suo fiuto; Torre Annunziata, arresto cardiaco in un centro commerciale: donna salvata dai carabinieri.

Quando i carabinieri hanno fiuto: arrivano Harry e Perla al guinzaglio e trovano coca e hashish a casa di uno spacciatore - Ostiglia, i fidi e preparati quattrozampe dei Nuclei cinofili, giunti in aiuto alla Compagnia di Gonzaga, hanno scovato lo stupefacente a casa di un marocchino, assieme a denaro contante, bilancini e ... Scrive ilgiorno.it

Ubriachi e molesti al bar. Arrivano i carabinieri - Momenti di tensione l’altra sera in un bar del centro, fino all’arrivo di una pattuglia dei carabinieri. Riporta ilrestodelcarlino.it