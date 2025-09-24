Quando Fonzie fece nascere Rocky
Un copione sottobraccio e un sogno. Questo è quasi tutto quello che aveva Sylvester Stallone prima di incontrare "Fonzies". Fu Henry Winkler, infatti, il primo a credere nella sceneggiatura di "Rocky", a presentare Stallone alla sua agente. Poco budget e grandi speranze, il resto è storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
