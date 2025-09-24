Quali sono gli integratori per i capelli deboli
Durante la stagione autunnale i capelli subiscono l’inevitabile caduta stagionale che li rende deboli. È un periodo che risulta molto stressante per la chioma che subisce sbalzi di temperatura e cambiamenti ormonali. Di conseguenza la fibra capillare si assottiglia. Tende a spezzarsi facilmente e ad assistere alla formazione delle doppie punte. Alleati preziosi per contrastare i capelli deboli e stimolare la loro crescita più sana oltre ad un’alimentazione sana sono gli integratori. Un mix di oligominerali e nutrienti che si prendono cura del cuoio capelluto rafforzando i bulbi piliferi e aiutano a stimolare una crescita sana e più veloce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
