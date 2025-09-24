Quali ruoli ha rifiutato Claudia Cardinale? Scelte e rimpianti dell’attrice

Claudia Cardinale, attrice tra le più stimate e corteggiate del cinema internazionale, è scomparsa all’età di 87 anni a Nemours, vicino Parigi, città dove viveva. Era malata da tempo e circondata dall’amore dei suoi figli. Ricordiamo i suoi storici ruoli che l’hanno segnata da Il Gattopardo, il Bell’Antonio fino a Claretta. Non mancano però i ruoli che l’attrice aveva rifiutato e che avrebbero potuto segnare la carriera cinemagrafica in modo diverso: Tra i ruoli che avrebbe potuto interpretare ci sono proposte di attori e registi leggendari, come Marlon Brando, Alain Delon e Marcello Mastroianni. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Quali ruoli ha rifiutato Claudia Cardinale? Scelte e rimpianti dell’attrice

In questa notizia si parla di: ruoli - rifiutato

Mustafa Ali: “Ho rifiutato ruoli stereotipati per non imbarazzare i miei figli”

Secondo il magazine Chi, #SelvaggiaLucarelli avrebbe rifiutato la proposta di diventare opinionista del #GrandeFratello su #Canale5, perché l’offerta sarebbe arrivata troppo tardi, visto che già ricoprirà lo stesso ruolo a #BallandoConLeStelle. - X Vai su X

Leonardo DiCaprio, dopo aver rifiutato, 30 anni fa, il ruolo da protagonista in Boogie Nights (andato poi a Mark Wahlberg), è riuscito finalmente a lavorare con Paul Thomas Anderson. Il regista americano è sempre stato uno dei suoi riferimenti, ma all’epoca av - facebook.com Vai su Facebook

Claudia Koll: «Vorrei tornare a recitare ma non mi offrono ruoli adeguati; Claudia Koll dalla conversione ai problemi in tv, l'attrice si confessa: Tornerei a recitare, ma i ruoli...; Claudia Koll: Non sono una suora laica. Voglio tornare in tv, ma non mi offrono ruoli adeguati.

Claudia Cardinale mai rifatta, da giovane come da adulta: una bellezza che ha rifiutato il bisturi - Occhi profondi, sorriso magnetico, curve naturali e una presenza scenica che non aveva bisogno di artifici. Si legge su tag24.it

È morta Claudia Cardinale, leggenda del nostro cinema: aveva 87 anni - La sua Angelica ne Il Gattopardo resta una delle immagini più potenti del Novecento, mentre fuori dal set ha scelto di battersi per diritti, ambien ... Segnala vanityfair.it