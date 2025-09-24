Qualcomm presenta Snapdragon 8 Elite Gen 5 | potenza ed efficienza per l’era dell’IA agentica

Tuttoandroid.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 è il nuovo SoC flagship per il segmento mobile che si pone come porta d'ingresso all'era dell'IA agentica. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

qualcomm presenta snapdragon 8 elite gen 5 potenza ed efficienza per l8217era dell8217ia agentica

© Tuttoandroid.net - Qualcomm presenta Snapdragon 8 Elite Gen 5: potenza (ed efficienza) per l’era dell’IA agentica

In questa notizia si parla di: qualcomm - presenta

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ufficiale: più prestazioni, più AI personale; Qualcomm annuncia ufficialmente Snapdragon 8 Elite Gen 5 e spiega il cambio di nome; Qualcomm anticipa i tempi: Snapdragon 8 Elite Gen 2 arriverà a settembre.

qualcomm presenta snapdragon 8Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ecco tutto quello che sappiamo sul SoC - Il nuovo chipset top di gamma di Qualcomm si chiamerà Snapdragon 8 Elite Gen 5 e sarà presentato tra pochissimi giorni. Lo riporta tecnoandroid.it

Qualcomm presenta il nuovo Snapdragon 8 Elite: “Ecco la CPU mobile più veloce al mondo” - È la prima piattaforma mobile di Snapdragon realizzata con la nuova CPU Qualcomm Orion, che promette di proiettare i dispositivi in una nuova era di intelligenza artificiale. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Qualcomm Presenta Snapdragon 8