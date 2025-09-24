Qualcomm ne è certa | fra 3 anni i primi device 6G

Il CEO di Qualcomm ha dichiarato che i primi dispositivi pre-commerciali dotati del supporto alla connettività 6G arriveranno già nel 2028

