QN Distretti | Tessile contemporaneo | filiere innovazione futuro

Quotidiano.net | 24 set 2025

All’interno del ciclo QN DISTRETTI, dedicato ai grandi ecosistemi produttivi italiani, QN Quotidiano Nazionale dedica un appuntamento speciale al Distretto del Tessile. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

QN DISTRETTI TORNA A PRATO. UN NUOVO APPUNTAMENTO PER IMMAGINARE IL FUTURO DEL TESSILE ITALIANO; Qn distretti torna a Prato sul futuro del tessile italiano; QN Distretti, le sfide dei territori. Filiere, innovazione e futuro: incontro con i protagonisti.

