QN Distretti le sfide dei territori Filiere innovazione e futuro | incontro con i protagonisti

Le sfide dei territori e dei distretti italiani: QN incontra i protagonisti delle filiere. Domani, giovedì 25 settembre, dalle ore 17al Centro per l’arte contemporanea "Luigi Pecci" a Prato si svolgerà questo incontro verso innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e valorizzazione delle filiere. Il convegno vuole essere un’occasione per raccontare la trasformazione del distretto in chiave contemporanea: un tessuto produttivo che si rigenera grazie alla collaborazione tra imprese, istituzioni, ricerca e cultura. L’obiettivo è offrire una visione concreta e condivisa sul futuro del settore, favorendo il dialogo tra attori pubblici e privati, tra industria e territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

