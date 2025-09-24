QN Distretti le sfide dei territori Filiere innovazione e futuro | incontro con i protagonisti
Le sfide dei territori e dei distretti italiani: QN incontra i protagonisti delle filiere. Domani, giovedì 25 settembre, dalle ore 17al Centro per l’arte contemporanea "Luigi Pecci" a Prato si svolgerà questo incontro verso innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e valorizzazione delle filiere. Il convegno vuole essere un’occasione per raccontare la trasformazione del distretto in chiave contemporanea: un tessuto produttivo che si rigenera grazie alla collaborazione tra imprese, istituzioni, ricerca e cultura. L’obiettivo è offrire una visione concreta e condivisa sul futuro del settore, favorendo il dialogo tra attori pubblici e privati, tra industria e territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: distretti - sfide
Le due città come Perugia e Bergamo, distanti geograficamente, sono accomunate da una struttura urbana simile e da sfide identiche. Inizieranno a lavorare insieme per valorizzare i distretti urbani del commercio. - X Vai su X
Distretti del Commercio, la sfida di Perugia e Bergamo per rigenerare le città e contro la desertificazione urbana - facebook.com Vai su Facebook
QN Distretti, le sfide dei territori. Filiere, innovazione e futuro: incontro con i protagonisti; QN DISTRETTI. MILANO INCONTRA L’INNOVAZIONE: IL FUTURO TRA SOSTENIBILITÀ E DESIGN; Salone del Mobile, le nuove sfide del design al forum di “Qn Distretti”: un dialogo con tutti gli anelli della filiera.
Le sfide globali della nautica. Strategie per la crescita - di Egidio Scala Quotidiano Nazionale protagonista della prima giornata al Salone Internazionale dedicato alla nautica che prende il via oggi ... Segnala quotidiano.net
Qn Distretti, a Milano il futuro tra sostenibilità e design - Le sfide dei territori e dei distretti italiani, il format ideato da Qn Quotidiano Nazionale del Gruppo Monrif per analizzare il presente e il futuro delle ... Secondo ansa.it