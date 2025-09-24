Qatargate | ' Il peccato di Eva' in un libro la spy story sullo scandalo internazionale

Milano, 24 set. (Adnkronos) - Uno scandalo internazionale dove servizi segreti, lobbisti, politici, valigie piene di denaro, corruzione, rapporti sentimentali e familiari si intrecciano restituendo un libro "incalzante e pieno di colpi di scena". 'Il peccato di Eva' (pubblicato da Fuoriscena), scritto dall'inviata del programma Quarta Repubblica di Mediaset e collaboratrice del Giornale Lodovica Bulian e dal giornalista del Corriere della Sera Giuseppe Guastella - entrambi esperti di cronaca giudiziaria - è la storia, scritta come un giallo, del Qatargate. Una vicenda con protagonisti "forti e affascinanti" come Eva Kaili, greca, socialista, vicepresidente del Parlamento europeo, e il marito Francesco Giorgi, collaboratore dell'ex parlamentare europeo Antonio Panzeri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

