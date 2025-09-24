Punta la pistola in faccia alla vicina

Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), 24 settembre 2025 – Una lite tra vicini di casa, apparentemente banale, è finita all’attenzione delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria quando un pensionato di 74 anni, nel corso del diverbio con una donna di 28 anni, a Cadelbosco Sopra, lo scorso fine settimana ha impugnato una pistola scacciacani, riproduzione di una colt a tamburo con canna occlusa da tappo rosso, con tre proiettili a salve inesplosi. Un gesto che, pur in assenza di conseguenze fisiche, è costato all’uomo la denuncia per minaccia aggravata. E’ accaduto venerdì sera. Futili i motivi che avrebbero portato al diverbio, probabilmente nell’ambito di un rapporto di vicinato non proprio perfetto, che avrebbe avuto già in passato alcuni scontri verbali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Punta la pistola in faccia alla vicina

