Punk Rock Night a tutta Disney i Joanna live al Wishlist di San Lorenzo

Romatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 Ottobre al Wishlist Live Club di Roma il Disney Punk Rock sarà protagonista con i Joanna headliner della PR Night, evento di culto nella punk rock italiana e della capitale.La band romana ha appena concluso il “Disney Punk is not dead Summer Tour” e riparte subito col suo unico mashup. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: punk - rock

