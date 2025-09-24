Puglia maltempo | allerta per temporali codice giallo dalla Bat alla Valle d’Itria Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 per undici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali, codice giallo dalla Bat alla Valle d’Itria Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali, codice giallo dalla Bat alla Valle d’Itria Protezione civile, previsioni meteo

