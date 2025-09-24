Puglia | indette le elezioni regionali saranno il 23 e il 24 novembre Decreto del presidente | scheda verde
Il presidente della Regione Puglia ha firmato oggi i decreti che indicono le consultazioni per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. I comizi sono convocati per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025; le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, avranno luogo, senza interruzioni, le operazioni di scrutinio. Nelle circoscrizioni elettorali, basate sul numero di residenti risultanti dal censimento 2021 (totali 3. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
