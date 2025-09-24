Puff Daddy travolto da abuso di sostanze rabbia e episodi che non ha risolto fino al carcere Ora sta meglio | gli avvocati cercano di intenerire il giudice
“ Puff Daddy ora è sobrio cosciente di sé”. Lo dicono i suoi avvocati al giudice mentre chiedono una pena più leggera per la condanna che sia formulata all’inizio del mese prossimo a non più di 14 mesi di carcere. L’ex produttore rischia fino a 20 anni per reati gravi di trasporto a fini della prostituzione. Gli avvocati hanno presentato le loro argomentazioni, lunedì 22 settembre, in una memoria scritta al giudice federale di New York Arun Subramanian che ha già rifiutato la cauzione, perché ritiene che Puff Daddy debba scontare più tempo dietro le sbarre nonostante sia stato scagionato a luglio dalle accuse più gravi di associazione a delinquere e traffico di esseri umani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: puff - daddy
Puff Daddy resta in carcere, il giudice gli nega la cauzione: «La detenzione è obbligatoria fino alla sentenza per i reati di cui è accusato»
Processo di Puff Daddy bloccato: la giuria indecisa sull’associazione a delinquere di stampo mafioso
Puff Daddy assolto dalle accuse più gravi: associazione a delinquere e traffici sessuali ai danni dell’ex fidanzata Cassie Ventura e di un’altra donna
P. Diddy travolto da accuse di abusi e traffico di esseri umani. La caduta di un’icona della musica. Rebecca Bussu 2DA Linguistico tedesco; Processo Puff Daddy, la testimonianza dell’ex assistente scuote il tribunale; Sesso estremo e il caso Puff Daddy. Polemiche per il lancio equivoco del White Party ad Arezzo.