Puff Daddy travolto da abuso di sostanze rabbia e episodi che non ha risolto fino al carcere Ora sta meglio | gli avvocati cercano di intenerire il giudice

“ Puff Daddy ora è sobrio cosciente di sé”. Lo dicono i suoi avvocati al giudice mentre chiedono una pena più leggera per la condanna che sia formulata all’inizio del mese prossimo a non più di 14 mesi di carcere. L’ex produttore rischia fino a 20 anni per reati gravi di trasporto a fini della prostituzione. Gli avvocati hanno presentato le loro argomentazioni, lunedì 22 settembre, in una memoria scritta al giudice federale di New York Arun Subramanian che ha già rifiutato la cauzione, perché ritiene che Puff Daddy debba scontare più tempo dietro le sbarre nonostante sia stato scagionato a luglio dalle accuse più gravi di associazione a delinquere e traffico di esseri umani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

