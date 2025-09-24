Pubblico impiego fuga dal Nord | il carovita frena i lavoratori

Il fenomeno della migrazione al contrario. Secondo i dati riportati nell’ultimo DATAROOM di Milena Gabanelli sarebbero migliaia i lavoratori del pubblico impiego che lasciano il Nord Italia per tornare al Sud. La causa principale è il carovita, che erode stipendi uguali su tutto il territorio nazionale, rendendo insostenibile la vita nelle regioni settentrionali per molti . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

