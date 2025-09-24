PSP PSP-KillSwitch v1.30 | La Soluzione Definitiva per Evitare lo Spegnimento Accidentale della PSP

Se sei un giocatore affezionato della PlayStation Portable, conoscerai fin troppo bene il problema: l’infame interruttore di alimentazione, posizionato in un punto dove è fin troppo facile urtarlo accidentalmente durante una partita intensa. Quel momentaneo scivolone del pollice che manda la console in standby o, peggio, la spegne, rovinando una sessione di gioco o un salvataggio importante. Dopo anni di lamentele, la comunità homebrew viene in nostro soccorso con un tool elegante e efficace. È stata appena rilasciata la versione 1.3.0 di PSP-KillSwitch, un plugin essenziale per chiunque utilizzi una PSP con Custom Firmware. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net